Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin planlarında yer almayan Alexander Djiku ile ilgileniyor.

calendar 02 Eylül 2025 11:10 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 11:12
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Alexander Djiku için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.

12 EYLÜL KRİTİK TARİH

Transfer sürecinin 12 Eylül'e kadar netleşmesi bekleniyor. Foot Mercato'nun haberine göre Ganalı stoperle Fiorentina da ilgilenmişti ancak İtalya'da transfer dönemi kapandığı için bu ihtimal ortadan kalktı. Djiku, şimdi diğer seçeneklerini değerlendiriyor.

SPARTAK MOSKOVA VE BEŞİKTAŞ YARIŞI

Tecrübeli savunmacının önünde yalnızca iki seçenek kaldı: Rusya'dan Spartak Moskova ya da Türkiye'den Beşiktaş.

Rusya ve Türkiye'de transfer penceresi 12 Eylül'de sona erecek. 

