Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan!

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Alexander Djiku için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.
12 EYLÜL KRİTİK TARİH
Transfer sürecinin 12 Eylül'e kadar netleşmesi bekleniyor. Foot Mercato'nun haberine göre Ganalı stoperle Fiorentina da ilgilenmişti ancak İtalya'da transfer dönemi kapandığı için bu ihtimal ortadan kalktı. Djiku, şimdi diğer seçeneklerini değerlendiriyor.
SPARTAK MOSKOVA VE BEŞİKTAŞ YARIŞI
Tecrübeli savunmacının önünde yalnızca iki seçenek kaldı: Rusya'dan Spartak Moskova ya da Türkiye'den Beşiktaş.
Rusya ve Türkiye'de transfer penceresi 12 Eylül'de sona erecek.
