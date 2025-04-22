Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız oyuncu için kollarını sıvadı.



Siyah beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Niclas Füllkrug ile ilgileniyor.



Scout şefi Eduard Graf'ın raporu ve Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, EURO 2024'e damga vuran golcü futbolcu Füllkrug'un peşinde.



İNGİLTERE'DE MUTSUZ



İngiliz ekibinde mutlu olmadığı belirtilen Alman futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Siyah-beyazlı kurmaylar yıldız santrfor ile sözleşme yapmanın ve Beşiktaş forması giydirmenin yollarını arıyor.



ALMAN HAVA YOLLARI



27 milyon euroya transfer edilen Füllkrug, İngiliz ekibinde yeteri kadar şans bulamadı. Bu sezon 3 gol atan Alman yıldız, güçlü fiziği hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınıyor. Hem duran toplarda hem de kafa vuruşlarıyla çok etkili oluyor.



KARİYERİ



Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan 32 yaşındaki futbolcu sırasıyla Nümberg, Werder Bremen, Hannover ve Borussia Dortmund formaları giydi.



PERFORMANSI



Niclas Füllkrug, geride bıraktığımız sezonda 15 maçta 3 gol ve 2 asist yapmayı başardı. Kariyerinde 372 maça çıkan 1.89 boyundaki santrfor 125 gol ve 50 asist yaptı. Oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.







