Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada ise Jackson Muleka kaydetti.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Norveçli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TOPRAKTEPE GALİBİYETLE BAŞLADI!
Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, siyah beyazlı takımdaki 2. dönemine galibiyetle başladı. Serdar Topraktepe daha önce de Rıza Çalımbay sonrası geçici süreliğine takımı çalıştırmıştı.
GALİBİYET HASRETİ BİTTİ!
Ligde son 5 maçını kazanamayan Beşiktaş, galibiyet hasretine bu maçla son verdi.
Ernest Muçi, Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne attığı 200. golü kaydetti. 100. golü ise Ali Gültiken kaydetmişti.
13 YILDIR YENEMİYOR!
Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 12 lig maçında 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 51 yaptı. Ankaragücü ise 37 puanda kaldı.
Siyah beyazlı takım, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Ankaragücü ise Rizespor deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Joe Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica ve Jackson Muleka ilk 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Worrall, Serkan Emrecan Terzi ve Al-Musrati'ye ilk 11'de görev verdi.
SİYAH BEYAZLILARDA 9 EKSİK
Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.
Mert Günok, Colley, Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları ve hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroda yer almadı.
Umut Meraş ise doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetin izni dahilinde kamp kadrosunda ayrıldı.
BAKAN TEKİN, ÇOCUKLARLA İZLEDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında karşılaşmayı çocuklarla izledi.
Bakan Tekin, Tüpraş Stadı'ndaki maçta çocukları Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la birlikte ağırladı.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALI
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.
Belözoğlu, bu sezon sarı kart cezası gerekçesiyle sezonun ilk yarısında Bitexen Antalyaspor ile yapılan müsabakada da takımının başında sahaya çıkamamıştı.
MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN TARAF BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı takım, ilk 10 dakika oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi ekip, üst üste ataklarla rakip kaleyi yokladı.
DİREK GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelenin 13. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rashica'nın soldan yaptığı ortada Ankaragücü savunmasında Kazımcan Karataş, topu kornere göndermek istedi. Kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.
BASKI GOLÜ GETİRDİ!
Beşiktaş, Ernest Muçi ile 18. dakikada 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı takım'da Gedson'un pasıyla yay üzerinde topu alan Muçi, sağ ayağıyla çok iyi vurdu ve kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü. Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü.
Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
BU KEZ ANKARAGÜCÜ DİREĞE TAKILDI
Ankaragücü, ilk yarının son anlarında Beşiktaş kalesine etkili geldi. Morutan'ın son çizgiden yaptığı orta herkesi aştı ve arka direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu Ali Sowe tamamlamak istedi ama çizgide Svensson topu uzaklaştırdı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Siyah beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
İlk yarı başka pozisyon çıkmadı ve devreye Beşiktaş 1-0 önde girdi.
ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARI DAHA ETKİLİ
Konuk ekip Ankaragücü, ikinci yarıya daha iyi başlayan taraf oldu. Topla daha fazla oynayan Başkent ekibi, önemli ataklarla beraberliği kovaladı.
Ankaragücü 52. dakikada Kitsiou ile gole yaklaştı. Ali Sowe'un şık pasında ceza shası içinde topla buluşan başarılı oyuncu, topu üstten auta attı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!
Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. 59. dakikada Rashica'nın vuruşu Radakovic'ten geri döndü.
Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR ile de görüşen hakem Şimşek devam kararında kaldı.
BEŞİKTAŞ YİNE DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleye uzak bir mesafeden kazanılan serbest vuruşu Rachid Ghezzal doğrudan kaleye gönderdi. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri geldi.
MULEKA İLE FARK 2'YE ÇIKTI!
Beşiktaş, Muleka'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Rashica, ön direğe ortaladı. İyi yükselen Muleka düzgün bir kafa vuruşuyla 67. dakikada topu ağlara gönderdi.
İkinci golü bulduktan sonra rahatlayan Beşiktaş temponun çok fazla yükselmesine izin vermedi.
SON BÖLÜMDE GERGİNLİK!
Ankaragücü'nde Kitsiou'nun Tayyip Talha'ya yaptığı faul sonrası 90. dakikada tansiyon yükseldi. Kısa süreli gerginliğin ardından hakem Bahattin Şimşek, iki oyuncuya sarı kart verdi.
Siyah beyazlı takım maçı bu skorla bitirmeyi başardı ve ligde 5 maç sonra galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.
18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.
22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.
39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın Ankaragücü ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
67. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Muleka topa kafayı vurdu, uzak direğe giden meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 2-0.
72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe, ceza yayı önündeki Morutan'a pasını attı. Morutan'ın gelişene sert şutunda kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Worrall, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç), Al-Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 90 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal (Dk. 76 Chamberlain) , Muçi, Rashica (Dk. 76 Aboubakar), Muleka (Dk. 90 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 58 Pedrinho), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Saponara), Morutan (Dk. 76 Chatzigiovanis), Bassogog (Dk. 90 Flips), Sowe (Dk. 90 Macheda)
Goller: Dk. 18 Muçi, Dk. 67 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 31 Svensson, Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş), Dk. 84 Mujakic, Dk. 89 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada ise Jackson Muleka kaydetti.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Norveçli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TOPRAKTEPE GALİBİYETLE BAŞLADI!
Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, siyah beyazlı takımdaki 2. dönemine galibiyetle başladı. Serdar Topraktepe daha önce de Rıza Çalımbay sonrası geçici süreliğine takımı çalıştırmıştı.
GALİBİYET HASRETİ BİTTİ!
Ligde son 5 maçını kazanamayan Beşiktaş, galibiyet hasretine bu maçla son verdi.
Ernest Muçi, Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne attığı 200. golü kaydetti. 100. golü ise Ali Gültiken kaydetmişti.
13 YILDIR YENEMİYOR!
Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 12 lig maçında 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 51 yaptı. Ankaragücü ise 37 puanda kaldı.
Siyah beyazlı takım, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Ankaragücü ise Rizespor deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Joe Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica ve Jackson Muleka ilk 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Worrall, Serkan Emrecan Terzi ve Al-Musrati'ye ilk 11'de görev verdi.
SİYAH BEYAZLILARDA 9 EKSİK
Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.
Mert Günok, Colley, Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy, sakatlıkları ve hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroda yer almadı.
Umut Meraş ise doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetin izni dahilinde kamp kadrosunda ayrıldı.
BAKAN TEKİN, ÇOCUKLARLA İZLEDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında karşılaşmayı çocuklarla izledi.
Bakan Tekin, Tüpraş Stadı'ndaki maçta çocukları Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la birlikte ağırladı.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALI
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.
Belözoğlu, bu sezon sarı kart cezası gerekçesiyle sezonun ilk yarısında Bitexen Antalyaspor ile yapılan müsabakada da takımının başında sahaya çıkamamıştı.
MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN TARAF BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı takım, ilk 10 dakika oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi ekip, üst üste ataklarla rakip kaleyi yokladı.
DİREK GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelenin 13. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rashica'nın soldan yaptığı ortada Ankaragücü savunmasında Kazımcan Karataş, topu kornere göndermek istedi. Kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.
BASKI GOLÜ GETİRDİ!
Beşiktaş, Ernest Muçi ile 18. dakikada 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı takım'da Gedson'un pasıyla yay üzerinde topu alan Muçi, sağ ayağıyla çok iyi vurdu ve kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü. Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü.
Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
BU KEZ ANKARAGÜCÜ DİREĞE TAKILDI
Ankaragücü, ilk yarının son anlarında Beşiktaş kalesine etkili geldi. Morutan'ın son çizgiden yaptığı orta herkesi aştı ve arka direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu Ali Sowe tamamlamak istedi ama çizgide Svensson topu uzaklaştırdı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Siyah beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
İlk yarı başka pozisyon çıkmadı ve devreye Beşiktaş 1-0 önde girdi.
ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARI DAHA ETKİLİ
Konuk ekip Ankaragücü, ikinci yarıya daha iyi başlayan taraf oldu. Topla daha fazla oynayan Başkent ekibi, önemli ataklarla beraberliği kovaladı.
Ankaragücü 52. dakikada Kitsiou ile gole yaklaştı. Ali Sowe'un şık pasında ceza shası içinde topla buluşan başarılı oyuncu, topu üstten auta attı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!
Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. 59. dakikada Rashica'nın vuruşu Radakovic'ten geri döndü.
Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR ile de görüşen hakem Şimşek devam kararında kaldı.
BEŞİKTAŞ YİNE DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleye uzak bir mesafeden kazanılan serbest vuruşu Rachid Ghezzal doğrudan kaleye gönderdi. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri geldi.
MULEKA İLE FARK 2'YE ÇIKTI!
Beşiktaş, Muleka'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Rashica, ön direğe ortaladı. İyi yükselen Muleka düzgün bir kafa vuruşuyla 67. dakikada topu ağlara gönderdi.
İkinci golü bulduktan sonra rahatlayan Beşiktaş temponun çok fazla yükselmesine izin vermedi.
SON BÖLÜMDE GERGİNLİK!
Ankaragücü'nde Kitsiou'nun Tayyip Talha'ya yaptığı faul sonrası 90. dakikada tansiyon yükseldi. Kısa süreli gerginliğin ardından hakem Bahattin Şimşek, iki oyuncuya sarı kart verdi.
Siyah beyazlı takım maçı bu skorla bitirmeyi başardı ve ligde 5 maç sonra galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.
18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.
22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.
39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın Ankaragücü ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
67. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Muleka topa kafayı vurdu, uzak direğe giden meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 2-0.
72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe, ceza yayı önündeki Morutan'a pasını attı. Morutan'ın gelişene sert şutunda kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Worrall, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç), Al-Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 90 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal (Dk. 76 Chamberlain) , Muçi, Rashica (Dk. 76 Aboubakar), Muleka (Dk. 90 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 58 Pedrinho), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Saponara), Morutan (Dk. 76 Chatzigiovanis), Bassogog (Dk. 90 Flips), Sowe (Dk. 90 Macheda)
Goller: Dk. 18 Muçi, Dk. 67 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 31 Svensson, Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş), Dk. 84 Mujakic, Dk. 89 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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