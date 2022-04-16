Berna Gözbaşı: 'Bu yasayla yönetici bulamayız'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gözbaşı, stat çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şanssız bir golle 2 puanı kaçırdıklarını söyledi.



Genel olarak oynanan futboldan memnun olduklarını ifade eden Gözbaşı, akıllarının salı günü kupada Trabzonspor ile oynayacakları yarı final maçında olduğunu belirtti.



Tamamen kupaya odaklandıklarını kaydeden Gözbaşı, "Bugün karşımızda bizim de geçen sene çokça yaşadığımız düşmeme mücadelesi veren bir Çaykur Rizespor vardı. Onlar karşısında şanssız bir golle geriye düşüp, tekrar takım olarak reaksiyon verip 1 puanı aldığı için takımımı kutluyorum. İnşallah salı günü de iyi bir mücadele veririz. Tamamen kupaya odaklıyız." diye konuştu.



"Yayın geliri düşüyor"



Bir basın mensubunun, "Hafta içi Kulüpler Birliğinin toplantısı vardı. Yayın ihalesi ve federasyon başkanlık seçiminde Kayserispor'un tutumu nedir?" sorusu üzerine Gözbaşı, yayıncı kuruluşun kendilerine opsiyonlar sunduğunu anlattı.



Bu konuyu kulüp başkanlarıyla istişare ettiklerini dile getiren Gözbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onların sunduğu seçeneklerden biri hakkında çoğunluğun kararını, Kulüpler Birliği başkanımız, federasyonun mevcut başkanına iletti. Görüş ayrılıkları tabii ki var ama çoğunluğun verdiği karar iletildi. Yayın geliri düşüyor. Gelecek sene hakikaten bütün kulüpler gibi ben de çok endişeliyim. Kurun yükselişi, yayın gelirinin sürekli düşüşü, kulübünün gelecek sene planlamaları kapsamında beni ve herkesi düşündürüyor. İnşallah artık sonuçlanır. En azından planlama yapmak için de biz bunu bekliyoruz."



Gözbaşı, federasyon seçimine ilişkin istişare ettikleri isimler olduğunu ancak bunları açıklamanın şu anda doğru olmayacağını aktardı.



Spor yasasına da değinen Gözbaşı, "Spor yasasında kulüpler için faydalı maddeler de var. Bu hafta bu konuyu konuşmak için Ankara'ya gideceğiz. Denetimler de olsun ama bu kadar kısıtlamaya yönetici bulamayız diye düşünüyorum. Çarşamba günü istişare etmek isteğimiz maddeleri kendi aramızda görüşmeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO