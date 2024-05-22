Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları tartıştı

EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları tartıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 23:05
Son güncelleme 22 Mayıs 2024 23:16
EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos kafilesinin Berlin'e indiğini görmesi üzerine Ergin Ataman aleyhine önce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ATAMAN'DAN KÜFÜRLÜ KARŞILIK

Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.

Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.

Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery