Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları tartıştı

EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos kafilesinin Berlin'e indiğini görmesi üzerine Ergin Ataman aleyhine önce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.