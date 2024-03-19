Beşiktaş'ın yazın Sheriff Tiraspol'e kiralık olarak gönderdiği Berkay Vardar'ın, kulübe geri döndüğü ortaya çıktı.
KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
Şenol Güneş'in geçtiğimiz sezon kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremeyen, yaz kampında da göze giremeyen genç orta saha, tecrübe kazanması için Moldova ekibine yollandı ancak orada da kendini gösteremedi.
ALACAKLARINI BIRAKTI
10 maçta sadece 451 dakika sahaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu, şubat ayında alacaklarını da bırakıp Beşiktaş'a döndü. Kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Berkay'ın altyapı ile çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
Şenol Güneş'in geçtiğimiz sezon kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremeyen, yaz kampında da göze giremeyen genç orta saha, tecrübe kazanması için Moldova ekibine yollandı ancak orada da kendini gösteremedi.
ALACAKLARINI BIRAKTI
10 maçta sadece 451 dakika sahaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu, şubat ayında alacaklarını da bırakıp Beşiktaş'a döndü. Kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Berkay'ın altyapı ile çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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