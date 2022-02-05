Berkay Özcan: 'TikTok'ta gördüm'

Medipol Başakşehir'e Fenerbahçe deplasmanında galibiyeti getiren Berkay Özcan karşılaşma sonrası konuştu.



Tolga Ciğerci ile gol sevinçleri hakkında açıklama yapan Berkay Özcan "TikTok'ta bir video var, futbolcular var. Onu gördük. Çok beğendik. O nedenle böyle sevindik." dedi.



Galibiyeti yorumlayan Berkay Özcan "Bizim için önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Fenerbahçe de iyi takım, zaman zaman baskı kurdular ama kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.



Berkay Özcan "Emre Hoca ve Erdinç Hoca, benimle çok konuşuyor. Beni çok geliştirdiler. Topsuz aktif değildim, artık topsuz oyunda da aktifim. İnşallah onları daha çok sevindiririm." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO