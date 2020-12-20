Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında oynanan ve 1-1 biten Başkent derbisinin ardından kırmızı-siyahlı ekipten flaş açıklamalar geldi.



BERAT ÖZDEMİR'İN SÖZLERİ



Gençlerbirliği'nin golünü atan Berat Özdemir, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Tüm takım arkadaşlarımı kutluyum. Bu Fair-Play yoksunu Ankaragücü'ne rağmen çok güzel bir sempatik oyun oynamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



KAPLAN: "YAYGARALIK..."



Bir dönem Ankaragücü'nde de çalışan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise "Belki 1-0'dan sonra ikinciyi yakalasaydık maçı kazanabilirdik. Tabii karşında da senin dirençli ve çok yaygaralık yapan bir takım var." dedi.



ANKARAGÜCÜ'DEN YANIT



Ankaragücü Başkan Yardımcısı Tamer Acar, Berat Özdemir'e sosyal medyadan cevap verirken; "Bak Genç Kardeşim, bizi senin ağababaların iyi tanır! Yaşın genç ağzına biber sürerim" ifadelerini kullandı.



