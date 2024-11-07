Benoit Badiashile: "Chelsea'de kalmak istiyorum"

Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Benoit Badiashile, takımda kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benoit Badiashile: 'Chelsea'de kalmak istiyorum'
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07 Kasım 2024 18:08
Son güncelleme 07 Kasım 2024 18:09
Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Benoit Badiashile, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri değerlendiren Badiashile, "Chelsea çok büyük bir kulüp, burada kalmak istiyorum tabii ki. Bunun için de elimden geleni yapıp en iyi performansımı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin 2023 yılında 38 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer ettiği Badiashile, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 7 maçta 577 dakika sahada kaldı.



 
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