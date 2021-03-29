Benik Afobe, Trabzonspor'dan ayrılmaya yakın

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kiraladığı Benik Afobe, Türkiye'de dikiş tutturamadı.
Abdullah Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı.
Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, Championship ekibi Stoke City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.
Abdullah Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı.
Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, Championship ekibi Stoke City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.