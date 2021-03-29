Benik Afobe, Trabzonspor'dan ayrılmaya yakın

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Benik Afobe, yeni takım aramaya başladı.

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Benik Afobe, Trabzonspor'dan ayrılmaya yakın
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29 Mart 2021 12:56
Benik Afobe
Benik Afobe
Trabzonspor
Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kiraladığı Benik Afobe, Türkiye'de dikiş tutturamadı.

Abdullah Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı.

Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, Championship ekibi Stoke City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.



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