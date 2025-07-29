Bengisu Avcı Ocean's 7 final etabını geçmek için Japonya'da

EN AZ 12 SAATLİK PERFORMANS

İLHAM VE CESARET YOLCULUĞU

ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK

HER GEÇİŞİ AYRI BİR REKOR

Utra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında yer alan Ocean's 7'deki son etabı için Japonya'ya gitti. İzmirli Açık Su Milli Yüzücüsü, kuş uçuşu 30 kilometrelik Tsugaru Kanalı'nı geçtiği takdirde, Ocean's 7 serisini bitirecek ve bu meydan okumayı başaran ilk Türk ünvanını alacak. Bengisu Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 'Gelecek neden bir risk olsun ki' diyerek kulaç atacak.19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede yüzerek geçip rekor kıran Bengisu Avcı, böylelikle altı etabı bitirmişti. Milli yüzücü, son parkur olan Tsugaru'da hava şartlarına bağlı olarak 1-6 Ağustos tarihleri arasında kulaç atacak. Honshu ile Hokkaido arasındaki okyanus kanalı, dünyanın en güçlü akıntılarına sahip. Son yıllarda yer yer saatte 10-12 kilometreyi bulan akıntılar, geçişi neredeyse imkansız kılıyor ve sporcular sürekli farklı stratejiler ile karşı kıyıya ulaşmaya çalışıyor.Tsugaru Channel Yüzme Federasyonu'nun özellikle iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle Tsugaru'nun başlangıç ve bitiş noktalarında değişiklikler yapmak zorunda kaldığına dikkat çeken Bengisu Avcı,dedi.Türk kadınına ilham ve cesaret verip, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizine karşı farkındalık yaratmak için kulaç atan Bengisu Avcı,diye konuştu.Tsugaru'yu başarıyla geçtiğinde ismini Türk yüzme tarihine altın harflerle yazdıracak Bengisu Avcı'nın Ocean's 7 serisi 2018'de başladı. Milli sporcu, o tarihte Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamladı. 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada yüzen ilk Türk kadın oldu, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı 3 saat 24 dakikada yüzerek Türkiye rekoru kırdı, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada yüzen İlk Türk oldu. Aynı yıl Molokai Kanalı'nı 12 saat 10 dakikada yüzerek hem Avrupa rekoru kırdı, hem de bu parkuru yüzen İlk Türk sporcu ünvanını aldı. Son olarak ise 19 Temmuz 2025 tarihinde Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniye gibi rekor bir süre ile tamamladı.Her okyanus geçişi ayrı bir rekor olan Bengisu Avcı, geride kalan süreçte bir çok ünvanın da sahibi oldu. Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olan Bengisu Avcı'nın aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları bulunuyor.