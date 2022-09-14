Benfica Juventus'u deplasmanda affetmedi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Benfica'yı konuk etti.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın henüz 4. dakikasında Milik'le öne geçen Juventus'a 43. dakikada Joao Mario karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.



İkinci yarıya bu kez Benfica hızlı başlarken David Neres, 55. dakikada golünü atarak Benfica'yı öne geçirdi ve mücadeleyi 2-1'lik skorla Benfica kazandı.



Bu sonuçla Benfica, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükselirken Juventus ise henüz puan alamadı.





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