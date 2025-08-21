Benfica'dan Beşiktaş'a mesaj

Şampiyonlar Ligi play-off turu için İstanbul'a gelen Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlılara mesaj bıraktı.
Portekiz ekibi, bugün(perşembe) düzenledikleri antrenman için Nevzat Demir Tesisleri'ni kullandı ve tesislerden ayrılırken şu mesajı verdi:
"Teşekkürler Beşiktaş. Rafa Silva, Orkun Kökçü, Joao Mario ve Jurasek'e iyi bir sezon dileriz."
Benfica'dan Beşiktaş'a; "Teşekkürler Beşiktaş. Rafa Silva, Orkun Kökçü, Joao Mario ve Jurasek'e iyi bir sezon dileriz." 🦅 https://t.co/H9AmoXGEHH pic.twitter.com/XgvLR8t8Kt
