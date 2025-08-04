Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda sakatlık geçirdi.



Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğini burktu ve çalışmayı erken bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.



Bu sakatlık nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın çarşamba günü Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.



