Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, Tondela maçında oyuna 67. dakikada girmesi ve sergilediği performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, milli oyuncu Bruno Lage'nin kendisini oyuna daha erken sokmamasından ve ısınmak için yeterli süresi olmamasından memnun kalmadı.
Ayrıca, 20 dakikadan fazla sahada kaldığı süre boyunca ne gol ne de asist yapabilmesi, kendi performansından memnuniyetsizliğine neden oldu.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Bu olayların ardından Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği ve Benfica'ya teklif yaptığı biliniyor.
Ancak son haberlere göre Benfica başkanı Rui Costa'nın oyuncuyu takımda tutma kararı aldığı ve transferin gerçekleşmediği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde iki, Portekiz Ligi'nde bir ve Portekiz Süper Kupası'nda bir olmak üzere toplam dört maça çıktı. 185 dakikalık sürede henüz gol veya asist katkısı yapmadı.
