25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu huzursuzluğu!

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gerginliği yaşanıyor. Milli futbolcu, Tondela maçının sonlarına doğru oyuna girmesi sebebiyle huzursuzlandı.

calendar 25 Ağustos 2025 12:17 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu huzursuzluğu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, Tondela maçında oyuna 67. dakikada girmesi ve sergilediği performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, milli oyuncu Bruno Lage'nin kendisini oyuna daha erken sokmamasından ve ısınmak için yeterli süresi olmamasından memnun kalmadı.

Ayrıca, 20 dakikadan fazla sahada kaldığı süre boyunca ne gol ne de asist yapabilmesi, kendi performansından memnuniyetsizliğine neden oldu.

GELECEĞİ BELİRSİZ


Bu olayların ardından Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği ve Benfica'ya teklif yaptığı biliniyor.

Ancak son haberlere göre Benfica başkanı Rui Costa'nın oyuncuyu takımda tutma kararı aldığı ve transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde iki, Portekiz Ligi'nde bir ve Portekiz Süper Kupası'nda bir olmak üzere toplam dört maça çıktı. 185 dakikalık sürede henüz gol veya asist katkısı yapmadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.