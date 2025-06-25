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Benfica, Bayern Münih'i yendi ve lider çıktı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Benfica, bu sonuçla gruptan lider çıktı.

calendar 25 Haziran 2025 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica, Bayern Münih'i yendi ve lider çıktı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Benfica, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andreas Schjelderup attı.

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İki futbolcu da 55'te oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'te Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. Alman ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Sacha Boey ise sakatlık yaşamasının ardından 62. dakikada oyundan çıktı.


Bu sonucun ardından Benfica, 7 puanla gruptan lider çıktı. 6 puanda kalan Bayern Münih ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.


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