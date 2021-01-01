Ben Simmons, Tokyo'da olmayacak!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın Avustralya Milli takımı için Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağı bildirildi.



Antrenör Brian Goorjian, yaptığı açıklamada kendisinin ve milli takımın, yıldız oyuncunun "kararını anladığını ve desteklediğini" söyledi:



"Şu anda herkes için olan en iyi şey, yeteneklerini geliştirerek NBA'deki sonraki sezonu için birkaç alanda gelişme göstermesidir. Ancak bu takım kendisi için hep burada olacaktır. İhtiyaç duyduğu zaman, kültürümüz ve buradaki adamlar kendisinin arkasındadır ve onu desteklemektedir."



Simmons, 76ers'ın ikinci turda playofflardan elenmesinin ardından belirsiz bir ölü sezon dönemine giriş yapıyor.



