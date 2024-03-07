Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın belindeki süregelen sinir sıkışması problemleri nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.



SNY'dan Ian Begley, Nets'in 27 yaşındaki oyuncunun belindeki sinir sıkışması nedeniyle 2023-24 sezonunun geri kalanını kaçıracağını duyurduğunu aktardı.



Begley ayrıca, Nets forvetinin 2024-25 sezonunda parkelere dönme umuduyla takımla beraber tedavi seçeneklerini araştıracağını da ifadelerine ekledi.



Uzun yıllardır sırtındaki sakatlıkla mücadele eden Simmons, geçtiğimiz yıl da sezonu erkenden kapatmıştı.



Bu sezon Nets'te sadece 15 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakaladı.





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