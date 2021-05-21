Bellona Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyla anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Derin Yaya, Helin Boybeyi ve Tuğba Oral'ı kadrosuna kattı.



Kayseri ekibi, son olarak Nesibe Aydın forması giyen deneyimli oyuncu Tuğba Oral ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Derin Yaya ve geçtiğimiz sezonu Bodrum Karya Kulübünde geçiren Helin Boybeyi ile 1 yıllığına anlaştı.



Kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, AA muhabirine, yeni sezon öncesi başantrenör Ayhan Avcı'nın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Bu kapsamda Derin, Tuğba ve Helin ile anlaşmaya vardıklarını belirten Arseven, yeni sezon için iyi bir takım kurmayı hedeflediklerini ve bunun için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade etti.



Transfer çalışmalarını bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Arseven, şunları kaydetti:



"Ayhan hoca ile sözleşme yeniledikten sonra onun verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladık. Bu yıl bir an önce transferleri gerçekleştirip sezon öncesi oyuncuların lige birlikte hazırlanmasını amaçlıyoruz. Bu süreçte takıma yerli ve yabancı takviyelerimiz devam edecek. İddialı bir kadro kurup, geçmişteki başarıları yakalamak istiyoruz."







