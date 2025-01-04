Bellingham: 'Takımın lideri olmak istiyorum'

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, 2-1 kazanılan Valencia maçının ardından açıklamalarda bulundu.



1-0 gerideyken kaçırdığı penaltıya rağmen galibiyet golünü attığını söyleyen Bellingham, " Takımda lider olmak istiyorum ve Valencia'ya karşı bunu gösterdim. Bu yüzden penaltı beni etkilemedi çünkü iyi oynadığımı biliyordum." ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki İngiliz yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol 7 asistlik performans gösterdi.