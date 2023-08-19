İspanya La Liga'da Real Madrid, Almeria deplasmanına konuk oldu. Ligin ikinci haftasında oynanan maçı Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19 ve 60'ta Jude Bellingham ve 73. dakikada Vinicius Junior attı. Almeria'nın tek golü 3. dakiakda Sergio Calvo'dan geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi. Almeria, iki hafta sonunda puanla tanışamadı.



Real Madrid, ligde gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına gidecek. Almeria ise Cadiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



