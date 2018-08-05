GERÇEK BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Geçen sezon başında 4 yıllık kontrata imza atan Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılımlarda toplam 2 milyon Euro bonus ödeneceğini kamuoyuna açıklayan Galatasaray'da sır gibi saklanan bir 'detay' ortaya çıktı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Faslı yıldızın transferinde yapılan pazarlıkta bu rakamların yanı sıra oyuncunun bir başka kulübe satılması halinde Ukrayna kulübüne 2 milyon Euro daha ödenmesinin kabul edildiği öğrenildi.Eski yönetimin imza attığı anlaşma aylar sonra gün yüzüne çıkarken, bu ek maddenin KAP'a yapılan bildirimde yer almaması dikkat çekti.Galatasaray'ın? Belhanda'yı hangi rakama satarsa satsın Ukrayna ekibine 2 milyon Euro ödeyecek olması, verilen bonservis rakamının da toplamda açıklandığı gibi 10 değil 12 milyon Euro'yu bulduğu gerçeğini gözler önüne serdi.Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Kiev'e 500 bin Euro bonus ödeyecek. Sezon başına 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda ise Galatasaray ile yaptığı anlaşma gereği 545 bin Euro da bonusun sahibi oldu ve geçen sezon toplam 3 milyon 895 bin Euro kazandı.Garanti Ücret: 3 milyon 350 bin EuroOynadığı maçlarda kazanılan 69 puan için kazandığı prim: 345 bin EuroOynadığı maçlarda kazanılan her 25 puan için kazandığı bonus: 200 bin EuroTOPLAM: 3 milyon 895 bin Euro35 MAÇ3 GOL10 ASİST