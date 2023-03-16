Belhanda ve Januzaj'a 2 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2 futbolcuya 2 maç men cezası verdi.



Kuruldan yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Younes Belhanda ve Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Adnan Januzaj'a 2 maç ceza verildiği aktarıldı.



İşte o açıklamalar:



ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu YOUNES BELHANDA'nın, 12.03.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 'nın, 12.03.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu ADNAN JANUZAJ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.





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