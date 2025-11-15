15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Belçika, Dünya Kupası biletini son maça bıraktı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 8. maçında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 15 Kasım 2025 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 8. maçında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile karşılaştı.

Astana Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Belçika'nın golünü 48. dakikada Hans Vanaken attı. Kazakistan'ın golü ise 9. dakikada Dastan Satpaev'den geldi.

Ayrıca Kazakistan'da Islam Chesnokov 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Belçika, Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı. Kazakistan ise 8 puanla 4. sırada yer aldı.

Grubun son maçında Belçika, grupta 0 puanla sonuncu sırada yer alan Lihtenştayn'ı konuk edecek.
