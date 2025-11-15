2026 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 8. maçında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile karşılaştı.
Astana Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Belçika'nın golünü 48. dakikada Hans Vanaken attı. Kazakistan'ın golü ise 9. dakikada Dastan Satpaev'den geldi.
Ayrıca Kazakistan'da Islam Chesnokov 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Belçika, Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı. Kazakistan ise 8 puanla 4. sırada yer aldı.
Grubun son maçında Belçika, grupta 0 puanla sonuncu sırada yer alan Lihtenştayn'ı konuk edecek.
