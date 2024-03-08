UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Constant Vanden Stock Stadyumu'ndaki maçtan Fenerbahçe 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve uzatmalarda penaltıdan Dusan Tadic attı.
Sarı-lacivertli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rade Krunic ise gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Belçika'da avantajlı bir skor elde etmeyi başardı.
İSMAİL KARTAL'DAN 4 RÖTUŞ
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki son karşılaşmasına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçta görev alan oyunculardan Rodrigo Becao'yu sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise müsabakasının kadrosuna alamadı. Kartal, Becao dışında Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu da Belçika ekibi karşısında ilk 11'de tercih etmedi.
Union Saint-Gilloise deplasmanında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek'i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'i oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski görev alırken, hücumda da Michy Batshuayi forma giydi.
BONUCCI RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao, karşılaşmada takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.
Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede isimleri bulunmayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.
FRED İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.
Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı.
Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.
İLK DAKİKADA OYUN DURDU!
Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın henüz ilk dakikasında oyun durdu.
Sahaya atılan yanıcı maddelerin ardından Portekizli hakem Joao Pinheiro, oyunu durdurdu. Stadyumda taraftarların sahaya yanıcı madde atmaması için uyarı yapıldı. Kısa bir beklemenin ardından oyun yeniden başladı.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 20. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Çağlar Söyüncü ve savunma arasında yaşanan pozisyonun ardından top arka direkte Michy Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi, bu pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlandı.
Bu dakikada kendini yere bırakan Çağlar Söyüncü için kenara değişiklik işareti yapıldı.
Fenerbahçe'de 35. dakikada Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Fenerbahçe, 44. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Fred şansını uzaklardan denedi ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.
AMOURA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Union Saint-Gilloise'de Mohamed Amoura cezalı duruma düştü.
Amoura, 45. dakikada İsmail Kartal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
FENERBAHÇE ETKİLİ OLDU
Fenerbahçe, 51'de Tadic ile etkili oldu. Batshuayi sol kanattan savunma arkasına sarkan Tadic'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Tadic'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
İSMAİL KARTAL'DAN İKİ HAMLE
Union Saint-Gilloise, ikinci yarıda Fenerbahçe kalesine daha fazla ve daha çok adamla gelmeye başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 68. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Rade Krunic oyuna dahil oldu. Fred ve Cengiz Ünder kenara geldi.
KRUNIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
İsmail Kartal, 78'de bu kez Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda Michy Batshuayi ve Sebastian Szymanski kenara geldi.
Fenerbahçe'de Rade Krunic, 81. dakikada sarı kart gördü. Bosnalı futbolcu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Krunic, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
OOSTERWOLDE'DEN İNANILMAZ GOL
Fenerbahçe, 84. dakikada farkı ikiye çıkardı. Dzeko'nun pasıyla topla birlikte kendi yarı sahasından hareketlenen Jayden Oosterwolde, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
SON SÖZÜ TADIC SÖYLEDİ
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.
36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Batshuayi'nin uzun pasında rakip ceza sahasına hareketlenen Tadic, pasını Szymanski'ye aktarmak istedi. Savunmadan dönen top, ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.
62. dakikada soldan kazanılan korner atışında Amoura topu ortaladı. Kafalardan seken top, kale sahası içi sol çaprazında Castro-Montes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Livakovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İsmail Yüksek uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanatta topla buluşan Lapoussin, ceza yayı üzerindeki Machida'ya pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Puertas'ı gördü. Puertas'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Livakovic topu kontrol etmeyi başardı.
84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
Fenerbahçe, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: RSC Anderlecht
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte (Dk. 80 Rasmussen), Sadiki (Dk. 63 Amani), Teklab (Dk. 63 Lapoussin), Puertas, Amoura (Dk. 85 Eckert), Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 68 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 68 Kent), Szymanski (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Batshuayi (Dk. 78 Dzeko)
Goller: Dk. 20 Batshuayi, Dk. 84 Oosterwolde, Dk. 90+4 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Amoura, Dk. 54 Machida, Dk. 90+3 Burgess (Union Saint-Gilloise), Dk. 81 Krunic (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve uzatmalarda penaltıdan Dusan Tadic attı.
Sarı-lacivertli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rade Krunic ise gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Belçika'da avantajlı bir skor elde etmeyi başardı.
İSMAİL KARTAL'DAN 4 RÖTUŞ
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki son karşılaşmasına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçta görev alan oyunculardan Rodrigo Becao'yu sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise müsabakasının kadrosuna alamadı. Kartal, Becao dışında Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu da Belçika ekibi karşısında ilk 11'de tercih etmedi.
Union Saint-Gilloise deplasmanında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek'i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'i oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski görev alırken, hücumda da Michy Batshuayi forma giydi.
BONUCCI RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao, karşılaşmada takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.
Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede isimleri bulunmayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.
FRED İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.
Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı.
Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.
İLK DAKİKADA OYUN DURDU!
Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın henüz ilk dakikasında oyun durdu.
Sahaya atılan yanıcı maddelerin ardından Portekizli hakem Joao Pinheiro, oyunu durdurdu. Stadyumda taraftarların sahaya yanıcı madde atmaması için uyarı yapıldı. Kısa bir beklemenin ardından oyun yeniden başladı.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 20. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Çağlar Söyüncü ve savunma arasında yaşanan pozisyonun ardından top arka direkte Michy Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi, bu pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlandı.
Bu dakikada kendini yere bırakan Çağlar Söyüncü için kenara değişiklik işareti yapıldı.
Fenerbahçe'de 35. dakikada Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Fenerbahçe, 44. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Fred şansını uzaklardan denedi ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.
AMOURA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Union Saint-Gilloise'de Mohamed Amoura cezalı duruma düştü.
Amoura, 45. dakikada İsmail Kartal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
FENERBAHÇE ETKİLİ OLDU
Fenerbahçe, 51'de Tadic ile etkili oldu. Batshuayi sol kanattan savunma arkasına sarkan Tadic'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Tadic'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
İSMAİL KARTAL'DAN İKİ HAMLE
Union Saint-Gilloise, ikinci yarıda Fenerbahçe kalesine daha fazla ve daha çok adamla gelmeye başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 68. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Rade Krunic oyuna dahil oldu. Fred ve Cengiz Ünder kenara geldi.
KRUNIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
İsmail Kartal, 78'de bu kez Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda Michy Batshuayi ve Sebastian Szymanski kenara geldi.
Fenerbahçe'de Rade Krunic, 81. dakikada sarı kart gördü. Bosnalı futbolcu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Krunic, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
OOSTERWOLDE'DEN İNANILMAZ GOL
Fenerbahçe, 84. dakikada farkı ikiye çıkardı. Dzeko'nun pasıyla topla birlikte kendi yarı sahasından hareketlenen Jayden Oosterwolde, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
SON SÖZÜ TADIC SÖYLEDİ
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.
36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Batshuayi'nin uzun pasında rakip ceza sahasına hareketlenen Tadic, pasını Szymanski'ye aktarmak istedi. Savunmadan dönen top, ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.
62. dakikada soldan kazanılan korner atışında Amoura topu ortaladı. Kafalardan seken top, kale sahası içi sol çaprazında Castro-Montes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Livakovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İsmail Yüksek uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanatta topla buluşan Lapoussin, ceza yayı üzerindeki Machida'ya pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Puertas'ı gördü. Puertas'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Livakovic topu kontrol etmeyi başardı.
84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
Fenerbahçe, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: RSC Anderlecht
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte (Dk. 80 Rasmussen), Sadiki (Dk. 63 Amani), Teklab (Dk. 63 Lapoussin), Puertas, Amoura (Dk. 85 Eckert), Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 68 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 68 Kent), Szymanski (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Batshuayi (Dk. 78 Dzeko)
Goller: Dk. 20 Batshuayi, Dk. 84 Oosterwolde, Dk. 90+4 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Amoura, Dk. 54 Machida, Dk. 90+3 Burgess (Union Saint-Gilloise), Dk. 81 Krunic (Fenerbahçe)
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