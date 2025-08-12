LA Clippers guardı Bradley Beal, KMOV'dan Tamar Sher'e yaptığı açıklamada, Clippers'a transferinin ana sebebinin şampiyonluk kazanma arzusu olduğunu söyledi.18 Temmuz'da 2 yıl, 11 milyon dolarlık (2026–27 sezonu için oyuncu opsiyonlu) sözleşmeye imza atan Beal, açık bir şekilde konuştu:Tecrübeli oyuncu, Clippers hamlesinin para odaklı olmadığını, daha çok "kazanmaya odaklı" bir ortam arayışından kaynaklandığını vurguladı.Beal ayrıca Chris Paul'a 3 numaralı formayı vermesini "hiç düşünmeden" aldığını, bunun hem bir saygı göstergesi hem de uzun yıllara dayanan kişisel ilişkilerinden kaynaklandığını belirtti.Saha dışında ise genç oyunculara mentorluk yapmanın kendisine mutluluk verdiğini söyleyen Beal, Bradley Beal Elite takımıyla elde ettikleri arka arkaya Peach Jam şampiyonluklarını örnek gösterdi. Genç oyuncuların baskı ve zorluklarla baş etme konusunda olgunlaştığını, bunun da onları "koleje ve profesyonel hayata hazır" hale getirdiğini söyledi.