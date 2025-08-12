12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Beal: "Yüzük lazım..."

LA Clippers guardı Bradley Beal, KMOV'dan Tamar Sher'e yaptığı açıklamada, Clippers'a transferinin ana sebebinin şampiyonluk kazanma arzusu olduğunu söyledi.

12 Ağustos 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
18 Temmuz'da 2 yıl, 11 milyon dolarlık (2026–27 sezonu için oyuncu opsiyonlu) sözleşmeye imza atan Beal, açık bir şekilde konuştu:

"Yüzüğe ihtiyacım var. Gerçekten çok istiyorum. Yenilenmiş, aç bir ruh halindeyim. Fırsat için heyecanlıyım. Yeni şehir, yeni ortam… Ama aynı zamanda aç bir ortam. Kazanma fırsatını dört gözle bekliyorum."


Tecrübeli oyuncu, Clippers hamlesinin para odaklı olmadığını, daha çok "kazanmaya odaklı" bir ortam arayışından kaynaklandığını vurguladı.

Beal ayrıca Chris Paul'a 3 numaralı formayı vermesini "hiç düşünmeden" aldığını, bunun hem bir saygı göstergesi hem de uzun yıllara dayanan kişisel ilişkilerinden kaynaklandığını belirtti.

Saha dışında ise genç oyunculara mentorluk yapmanın kendisine mutluluk verdiğini söyleyen Beal, Bradley Beal Elite takımıyla elde ettikleri arka arkaya Peach Jam şampiyonluklarını örnek gösterdi. Genç oyuncuların baskı ve zorluklarla baş etme konusunda olgunlaştığını, bunun da onları "koleje ve profesyonel hayata hazır" hale getirdiğini söyledi.

