Bayern sahasında Mönchengladbach'a mağlup oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'a 2-1 yenildi.



Bavyera ekibi, sezonun ikinci yarısının açılış maçında Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.



İlk yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.



Borussia Mönchengladbach bu gole, 27. dakikada Florian Neuhaus ve 31. dakikada Stefan Lainer ile üst üste bulduğu iki golle cevap verdi. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Bundesliga'da lider durumda bulunan ve bu sezon üçüncü yenilgisini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı.



Borussia Mönchengladbach ise puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.





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