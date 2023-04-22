Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena 'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Mainz 3-1 kazandı.



Bayern Münih, ilk yarıyı Sadio Mane'nin 29. dakikada attığı golle öne kapattı.



Mainz, 65. dakikada Ludovic Ajorque ile eşitliği sağladı. Leandro Barrios, 73. dakikada Mainz'ı öne geçirdi. Aaron Martin, 79. dakikada skoru belirleyen golü attı.



Bayern Münih, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile çıktığı son 4 maçta kazanamadı.



Üst üste ikinci maçında da puan kaybeden Bayern Münih, 59 puanda kaldı. Mainz ise bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti.



Bayern Münih, gelecek hafta Hertha Berlin'i ağırlayacak. Mainz ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.





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