Bayern Münih'ten Sacha Boey hakkında açıklama!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Eberl, Fransız futbolcu için çıkan Galatasaray haberlerini açıklığa kavuşturdu.

, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Sacha Boey hakkında açıklama!
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25 Nisan 2025 13:20
Sezon başında 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un yeniden Sarı-Kırmızılı takıma döneceği yönündeki iddialar gündemde sıcaklığını korurken, Alman ekibinden konuya ilişkin net bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Boey hakkındaki Galatasaray söylentilerine son noktayı koydu. Eberl, "Türkiye'den bize ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor. Yaz transfer döneminde durumu sakince değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

24 yaşındaki sağ bek, Alman devindeki kariyerine beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Sakatlık problemleri nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Boey, Bayern Münih formasıyla şu ana kadar 16 maçta görev aldı ve bu süreçte 2 asistlik katkı sağladı.



 
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