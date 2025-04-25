Bayern Münih'ten Sacha Boey hakkında açıklama!

Sezon başında 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un yeniden Sarı-Kırmızılı takıma döneceği yönündeki iddialar gündemde sıcaklığını korurken, Alman ekibinden konuya ilişkin net bir açıklama geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"
Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Boey hakkındaki Galatasaray söylentilerine son noktayı koydu. Eberl, "Türkiye'den bize ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor. Yaz transfer döneminde durumu sakince değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
24 yaşındaki sağ bek, Alman devindeki kariyerine beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Sakatlık problemleri nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Boey, Bayern Münih formasıyla şu ana kadar 16 maçta görev aldı ve bu süreçte 2 asistlik katkı sağladı.
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"
Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Boey hakkındaki Galatasaray söylentilerine son noktayı koydu. Eberl, "Türkiye'den bize ulaşan herhangi bir resmi teklif bulunmuyor. Yaz transfer döneminde durumu sakince değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
24 yaşındaki sağ bek, Alman devindeki kariyerine beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Sakatlık problemleri nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Boey, Bayern Münih formasıyla şu ana kadar 16 maçta görev aldı ve bu süreçte 2 asistlik katkı sağladı.