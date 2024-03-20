Bayern Münih'te Sacha Boey sakatlandı

Bayern Münih, Sacha Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini ve oyuncunun birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Sacha Boey sakatlandı
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20 Mart 2024 17:42
Son güncelleme 20 Mart 2024 20:27
Devre arasında Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e tarihi bir bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız oyuncu Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Bayern Münih, Sacha Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini ve oyuncunun birkaç hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü"

6 HAFTA SAHALARDAN UZAK


Bild'de yer alan habere göre Sacha Boey, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

 

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