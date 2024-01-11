Galatasaray forması giyen Sacha Boey'un talipleri artıyor.
BAYERN DE LİSTEYE ALDI!
Fransız savunma oyuncusunun adı son dönemde Paris Saint-Germain ile anılırken transfer için yeni bir iddia gündeme geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Bayern Münih'in de Sacha Boey ile ilgilendiği aktarıldı.
PSG'den Nordi Mukiele ile ilgilenen Bayern Münih'in, 26 yaşındaki futbolcuya alternatif olarak Sacha Boey'u belirlediği öne sürüldü.
Bayern Münih'in, Boey ile kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı, transfer için Galatasaray'ın yükssek bonservis beklentisinin ise Alman ekibi için zorlaştırıcı bir etken olduğu kaydedildi.
MUKIELE OLMAZSA BOEY!
Bayern Münih'in sağ bek transferi için Mukiele'yi ilk sırada tuttuğu ancak Fransız oyuncu konusunda anlaşma sağlayamaması durumunda Boey transferi için önemli gelişmeler olabileceği öne sürüldü.
GALATASARAY'DA BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Sacha Boey, 2 kez gol sevinci yaşadı.
23 yaşındaki Fransız sağ bekin Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
BAYERN DE LİSTEYE ALDI!
Fransız savunma oyuncusunun adı son dönemde Paris Saint-Germain ile anılırken transfer için yeni bir iddia gündeme geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Bayern Münih'in de Sacha Boey ile ilgilendiği aktarıldı.
PSG'den Nordi Mukiele ile ilgilenen Bayern Münih'in, 26 yaşındaki futbolcuya alternatif olarak Sacha Boey'u belirlediği öne sürüldü.
Bayern Münih'in, Boey ile kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı, transfer için Galatasaray'ın yükssek bonservis beklentisinin ise Alman ekibi için zorlaştırıcı bir etken olduğu kaydedildi.
MUKIELE OLMAZSA BOEY!
Bayern Münih'in sağ bek transferi için Mukiele'yi ilk sırada tuttuğu ancak Fransız oyuncu konusunda anlaşma sağlayamaması durumunda Boey transferi için önemli gelişmeler olabileceği öne sürüldü.
GALATASARAY'DA BU SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Sacha Boey, 2 kez gol sevinci yaşadı.
23 yaşındaki Fransız sağ bekin Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.