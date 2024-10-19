Bayern Münih, 2 maç sonra galip geldi!

Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57, 60 ve 80. dakikalarda Harry Kane, 89'da ise Kingsley Coman kaydetti.



Bayern Münih, ligde 2 maç sonra galip gelmeyi başardı. Stuttgart ise üst üste 3. maçından da galip gelemedi.



Bu sonucun ardından Bayern, puanını 17'ye çıkardı. Stuttgart ise 9 puanda kaldı.



