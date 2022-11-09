Bayern bu kez Werder Bremen'e şov yaptı

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i ağırladı.



Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 6-1 kazanarak üç puanla haftayı kapattı.



Mücadelenin 6. dakikasında altın çocuk Musiala'nın golüyle öne geçen Bayern'e Jung 10. dakikada yanıt verdi ve maça denge geldi. 18. dakikada Choupo-Moting penaltı kaçırırken aranan gol 22'de Gnabry'den geldi ve Bayern bir kez daha öne geçti. 26'da Goretzka ve 28'de Gnabry'nin golleriyle Bayern ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.



İkinci yarıda da vites küçültmeyen Bayern, 82. dakiakda Gnabry'nin hat-trickiyle skoru 5-1'e, 84'te Tel'in golüyle ise 6-1'e getirdi ve üç puanı almayı başardı.



Bu sonuçla Bayern, 31 puana yükselirken Werder Bremen ise 19 puanda kaldı.





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