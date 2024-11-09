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Bayer Leverkusen, 3 puanı 89'da kaptırdı!

Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldı.

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Bayer Leverkusen, 3 puanı 89'da kaptırdı!
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09 Kasım 2024 19:28
Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum ile karşılaştı. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Leverkusen 18. dakikada Patrik Schick'in golüyle 1-0 öne geçti. Bochum Koji Miyoshi'nin 89. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar 1 puanla sahadan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Xabi Alonso'nun takımı bu sezon 6. kez puan kaybetti ve 17 puan toplayabildi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Bpchum ise 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Heidenheim'i ağırlayacak. Bochum ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

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