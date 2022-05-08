Basketbolda normal sezon tamamlandı

Sıra Takım Maç G M A Y P 1. FENERBAHÇE BEKO 30 24 6 2527 2209 54 2. ANADOLU EFES 30 23 7 2699 2405 53 3. GALATASARAY NEF 30 20 10 2608 2387 50 4. GAZİANTEP BASKETBOL 30 19 11 2414 2276 49 5. DARÜŞŞAFAKA 30 19 11 2372 2218 49 6. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 30 18 12 2592 2459 48 7. PINAR KARŞIYAKA 30 18 12 2403 2300 48 8. FRUTTİ EXTRA BURSASPOR 30 18 12 2519 2332 48 9. TOFAŞ 30 16 14 2592 2450 46 10. BEŞİKTAŞ ICRYPEX 30 15 15 2306 2283 45 11. TÜRK TELEKOM SPOR 30 12 18 2263 2313 42 12. BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 30 10 20 2397 2592 40 13. ALİAĞA PETKİM SPOR 30 9 21 2336 2528 39 14. YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET 30 8 22 2307 2570 38 15. SEMT77 YALOVASPOR 30 7 23 2245 2442 37 16. HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ 30 4 26 2105 2921 34

ING Basketbol Süper Lig'de normal sezonun 30. ve son hafta maçları oynandı.Normal sezonu son iki sırada tamamlayan HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile Semt77 Yalovaspor'un küme düştüğü ligde, bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.Fenerbahçe Beko'nun normal sezonu lider bitirdiği ligde ikinci Anadolu Efes, üçüncü Galatasaray Nef, dördüncü Gaziantep Basketbol, beşinci Daraşşüfaka, altıncı Bahçeşehir Koleji, yedinci Pınar Karşıyaka ile sekizinci Frutti Extra Bursaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka eşleşmeleri oluştu.Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle: