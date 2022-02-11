Basketbolda haftanın programı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu hafta müsabakaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



13 Şubat Cumartesi:



13.00 Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)



18.00 Semt77 Yalovaspor-Pınar Karşıyaka (90. Yıl)



20.15 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef (TOFAŞ)



13 Şubat Pazar:



13.00 Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol (ENKA)



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Icrypex (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)



20.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)



Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi



12 Şubat Cuma:



18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)



13 Şubat Cumartesi:



15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Tarık Almış)



17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)



13 Şubat Pazar:



15.45 Sigortam.net-Mamak Belediyespor (Cebeci İBB)



17.30 Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Fethiye Beşkaza)



14 Şubat Pazartesi:



18.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)



Akran Gemlik Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediye Basketbol maçları ise ertelendi.









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