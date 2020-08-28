Basketbolda bir koronavirüs vakası daha

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.



Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



