Basketbolda bir koronavirüs vakası daha

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.