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Başakşehir'in rakibi evinde kaybetti

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, hazırlık maçında Espanyol'a 2-0 kaybetti.

Başakşehir'in rakibi evinde kaybetti
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05 Ağustos 2018 18:41
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, evinde oynadığı hazırlık maçında Espanyol'a 2-0 yenildi.

İngiltere ekibi Burnley, Turf Moor Stadı'nda İspanya'nın Espanyol takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Aberdeen'e karşı uzatmalarda kazanılan mücadelede tercih ettiği ilk 11'i, Espanyol önünde tamamen değiştirdi.

Konuk takım Espanyol, 50. dakikada Didac Vila ve 88. dakikada Sergi Darder'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir ile Burnley arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 16 Ağustos'ta Burnley'de oynanacak.

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