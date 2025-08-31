Başakşehir ve Eyüpspor'dan golsüz randevu!

Süper Lig'in 4. hafta maçında Başakşehir, Eyüpspor'u konuk etti.



Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından, ligde 2 maçı eksik olan Başakşehir puanını 2'ye çıkardı. Eyüpspor ise puanını 4'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Galatasaray'ı konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Serdar Gürler kafayla vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.37. dakikada ceza sahasından savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Draguş'un aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.71. dakikada soldan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Ampem'in sert ortasında Halil Akbunar'ın arka direkteki vuruşu sonrası top dışarı çıktı.74. dakikada Brnic'in soldan ortasında Shomurodov'un altı pastan kafa vuruşunu kaleci çıkardı.81. dakikada Talha Ülvan'ın ceza sahası sağ çaprazından içeri yükselttiği top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına yöneldi. Kerem Demirbay ceza sahası dışından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.86. dakikada Brnic'in soldan içeri çevirdiği topa Deniz Türüç ceza sahası içinde düzgün vurdu, kaleci uzanarak topu çeldi. Dönen topu Kemen sol çaprazdan şutla tamamladı kaleci Felipe bir kez daha gole izin vermedi.Müsabaka golsüz sona erdi.Başakşehir Fatih TerimZorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Mert BulutDeniz Dilmen, Opoku, Operi, Ba, Ebosele, Onur Ergün (Dk. 46 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 70 Deniz Türüç), Kemen, Crespo (Dk. 90+3 Ömer Faruk Beyaz), Fayzullayev (Dk. 70 Brnic), ShomurodovFelipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari (Dk. 69 Talha Ülvan), Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan, Serdar Gürler (Dk. 61 Halil Akbunar), Seslar, Draguş (Dk. 46 Ampem), Umut Bozok (Dk. 88 Metehan Altunbaş)Dk. 9 Kerem Demirbay, Dk. 18 Selçuk Şahin (Teknik direktör), Dk. 34 Draguş, Dk. 72 Ampem, Dk. 79 Umut Bozok, Dk. 90+3 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 42 Fayzullayev, Dk. 46 Ba, Dk. 83 Crespo, Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)