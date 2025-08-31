Başakşehir ve Eyüpspor'dan golsüz randevu!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
0-08'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
0-06'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
0-09'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
0-07'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
1-046'
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-139'
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-174'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
0-047'
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-262'
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-278'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
0-050'

Başakşehir ve Eyüpspor'dan golsüz randevu!

Süper Lig'in 4. hafta maçında Başakşehir, sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 31 Ağustos 2025 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 21:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 4. hafta maçında Başakşehir, Eyüpspor'u konuk etti.

Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından, ligde 2 maçı eksik olan Başakşehir puanını 2'ye çıkardı. Eyüpspor ise puanını 4'e yükseltti.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İLK TEHLİKE EYÜPSPOR'DAN

19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Serdar Gürler kafayla vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

DRAGUS'UN AŞIRTMASI ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

37. dakikada ceza sahasından savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Draguş'un aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

71. dakikada soldan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Ampem'in sert ortasında Halil Akbunar'ın arka direkteki vuruşu sonrası top dışarı çıktı.

74. dakikada Brnic'in soldan ortasında Shomurodov'un altı pastan kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

81. dakikada Talha Ülvan'ın ceza sahası sağ çaprazından içeri yükselttiği top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına yöneldi. Kerem Demirbay ceza sahası dışından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Brnic'in soldan içeri çevirdiği topa Deniz Türüç ceza sahası içinde düzgün vurdu, kaleci uzanarak topu çeldi. Dönen topu Kemen sol çaprazdan şutla tamamladı kaleci Felipe bir kez daha gole izin vermedi.

Müsabaka golsüz sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Operi, Ba, Ebosele, Onur Ergün (Dk. 46 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 70 Deniz Türüç), Kemen, Crespo (Dk. 90+3 Ömer Faruk Beyaz), Fayzullayev (Dk. 70 Brnic), Shomurodov

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari (Dk. 69 Talha Ülvan), Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan, Serdar Gürler (Dk. 61 Halil Akbunar), Seslar, Draguş (Dk. 46 Ampem), Umut Bozok (Dk. 88 Metehan Altunbaş)

Sarı kartlar: Dk. 9 Kerem Demirbay, Dk. 18 Selçuk Şahin (Teknik direktör), Dk. 34 Draguş, Dk. 72 Ampem, Dk. 79 Umut Bozok, Dk. 90+3 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 42 Fayzullayev, Dk. 46 Ba, Dk. 83 Crespo, Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
10 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
13 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
