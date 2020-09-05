Başakşehir Roma ile Bolingoli için kapışıyor

Gael Clichy'nin ayrılığının ardından sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir'in gündemine Celticli Boli Bolingoli-Mbombo girdi.



Tuttomercatoweb'in haberine göre Başakşehir'in 1995 doğumlu Belçikalı ismi sol bek transferi için alternatifleri arasına aldığı öne sürüldü. Oyuncuyla ayrıca Roma'nın da ilgilendiği bildirilen haberde iki takımın bu transfer için adı geçen kulüpler olduğu öne sürüldü.



Geçen sezon başında Rapid Wien'den Celtic'e 3.3 milyon euro'ya transfer olan Bolingoli 29 maçta 4 asist kaydetmişti.



DALBERT DE LİSTEDE



Öte yandan Başakşehir'in yakın zamanda bonservisi Inter'de olan Dalbert için de nabız yokladığı ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu yüksek bonservis bedeli ile elinden çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.



