Başakşehir Roma ile Bolingoli için kapışıyor

Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Boli-Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.

, Fotoğraf; EPA
Başakşehir Roma ile Bolingoli için kapışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2020 01:44
Gael Clichy'nin ayrılığının ardından sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir'in gündemine Celticli Boli Bolingoli-Mbombo girdi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Başakşehir'in 1995 doğumlu Belçikalı ismi sol bek transferi için alternatifleri arasına aldığı öne sürüldü. Oyuncuyla ayrıca Roma'nın da ilgilendiği bildirilen haberde iki takımın bu transfer için adı geçen kulüpler olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon başında Rapid Wien'den Celtic'e 3.3 milyon euro'ya transfer olan Bolingoli 29 maçta 4 asist kaydetmişti.

DALBERT DE LİSTEDE

Öte yandan Başakşehir'in yakın zamanda bonservisi Inter'de olan Dalbert için de nabız yokladığı ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu yüksek bonservis bedeli ile elinden çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için