GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, NE DEMİŞTİ?

İşte Başakşehir'in paylaşımları:











Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Başakşehir, Özil için Perşembe günü imza töreni düzenleyecek.Özil'i kadrosuna katan Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Mesut Özil için yaptığı açıklamaya yer verildi.Bu paylaşımdan sonra bir paylaşım daha yapan Başakşehir, Tarkan'ın "Kır Zincelerini" şarkısıyla anlaşma sağlandığını duyurdu.22 Aralık 2018'de Alman basınından Bild'e konuşan Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.