Başakşehir - Konyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Beş maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında aldığı beraberlikle son veren Medipol Başakşehir, haftaya 25 puan ve averajla 17. sırada girdi.Son 3 maçını kaybetmeyen konuk İttifak Holding Konyaspor ise 31 puanla 12. sırada yer alıyor.Başakşehir'de Rafael, Chadli, Bolingoli, Caiçara sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Leo Duarte, Gulbrandsen ve Edin Visca'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.Konyaspor'da Barış Yardımcı, Alper Uludağ, Marin Anicic ile Volkan Fındıklı kadroda yer alamayacak.Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, CrivelliSehic, Guilherme, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Diomande, Deni Milosevic, Farouk Miya, Jesse Sekidika, Sokol CikalleshiBu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 29. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.