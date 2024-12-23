Başakşehir'in evinde bileği bükülmüyor

Kasımpaşa ile berabere kalan RAMS Başakşehir, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in evinde bileği bükülmüyor
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23 Aralık 2024 23:46
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, 2024 yılını 7. sırada tamamladı.

Kasımpaşa ile berabere kalan RAMS Başakşehir, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Bu sezon evinde 8 maç oynayan turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İç sahadaki 8 maçta 20 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

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