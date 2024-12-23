Başakşehir'in evinde bileği bükülmüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, 2024 yılını 7. sırada tamamladı.



Kasımpaşa ile berabere kalan RAMS Başakşehir, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü.



Bu sezon evinde 8 maç oynayan turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



İç sahadaki 8 maçta 20 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.



