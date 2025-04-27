Başakşehir'in en büyük silahı Piatek yok!

Süper Lig'de Göztepe deplasmanına konuk olacak Başakşehir'in yıldız ismi maçta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in en büyük silahı Piatek yok!
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27 Nisan 2025 13:33
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

Son 4 haftada rakiplerine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, Göztepe'yi mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.

 
 
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