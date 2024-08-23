Başakşehir'e yeni sol bek: Mangas

Başakşehir, sol bek transferi için Vitória Guimaraes'de forma giyen Ricardo Mangas'ı transfer listesine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehir'e yeni sol bek: Mangas
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23 Ağustos 2024 09:19
Başakşehir, sol bek transferinde gündeminin ilk sırasına Ricardo Mangas'ı aldı.

Solda sadece Lucas Lima'ya kalan sağ ayaklı Ömer Ali Şahiner'i zorunluluktan bu bölgede kullanan teknik direktör Çağdaş Atan, Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen oyuncuyu kadroda görmek istiyor. Başakşehir yönetimi, sol kanatta da oynayan 26 yaşındaki ismin transferine nokta koymak için görüşmelere başlayacak.

Mangas'ın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Başakşehir, sağ bekte ise Göztepe'den Uğur Kaan Yıldız'ı gözüne kestirdi ancak İzmir ekibi oyuncusunu bırakmayacağını bildirdi.
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