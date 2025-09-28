Başakşehir'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.
Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM
Gol sonrası büyük tepki gösteren Başakşehir, resmi X hesabından pozisyonun videosunu yayınlayarak dikkat çeken bir ifadeyle paylaşım yaptı:
"Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı."
