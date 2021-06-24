Başakşehir'de Ahmet Ketenci görevden ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci görevinden ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Ahmet Ketenci görevden ayrıldı
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24 Haziran 2021 15:19
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci, asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın Ahmet Ketenci, kulübümüzdeki asbaşkanlık görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Ahmet Ketenci'ye kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.


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