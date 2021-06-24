Başakşehir'de Ahmet Ketenci görevden ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci, asbaşkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın Ahmet Ketenci, kulübümüzdeki asbaşkanlık görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Ahmet Ketenci'ye kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın Ahmet Ketenci, kulübümüzdeki asbaşkanlık görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Ahmet Ketenci'ye kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.