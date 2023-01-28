Başakşehir, Caner Erkin ile imzaladı!

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir, Caner Erkin ile sözleşme imzalamadan önce Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırmıştı. Başakşehir, Caner Erkin'in lisansını da çıkardı.
Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.
Başakşehir, Caner Erkin ile sözleşme imzalamadan önce Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırmıştı. Başakşehir, Caner Erkin'in lisansını da çıkardı.
Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.
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