Başakşehir, Caner Erkin ile imzaladı!





Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Başakşehir, Caner Erkin ile sözleşme imzalamadan önce Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırmıştı. Başakşehir, Caner Erkin'in lisansını da çıkardı.