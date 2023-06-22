Başakşehir, Biglia ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sözleşmesi sona eren Lucas Biglia ile yollarını ayırdığını duyurdu.
İstanbul temsilcisi, 37 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile sezon başında 1 yıllık anlaşma imzalamıştı.
Biglia, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkarken skor katkısı veremedi.
İstanbul temsilcisi, 37 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile sezon başında 1 yıllık anlaşma imzalamıştı.
Biglia, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkarken skor katkısı veremedi.
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