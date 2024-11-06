Başakşehir, Avrupa'da 59. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında perşembe günü Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 59. karşılaşmasını oynayacak.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 58 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



Avrupa'da 84 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 83 gole engel olamadı.



ATAN İLE 9. MAÇ



RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 9. sınavını verecek.



Atan ile Avrupa'da oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.



Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 8 maçta 17 gol sevinci yaşarken kalesindeki 8 gole engel olamadı.



Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.



Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi.



DEPLASMANDA 30. MAÇ



Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 30. deplasman maçına çıkacak.



Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda oynadığı 29 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.



Deplasmandaki 29 maçta 38 gol atan Başakşehir, 52 gol sonrası da topu ağlarından çıkardı.



EN GOLCÜSÜ VISCA



RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.



Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 gol sevinci yaşadı.



Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında Visca'yı takip ediyor.



Krzysztof Piatek ve İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken Berkay Özcan, 4 gol kaydetti. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye 3'er, Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.



Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 14 golüne ise Hamza Güreler, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.



AVRUPA KUPALARINDA İLKLERİ



Avrupa'da ilk kez 2015-16 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.



UEFA Avrupa Ligi 2016-17 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.



RAMS Başakşehir, 2017-18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken sahasında 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.



Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olarak aldı. İstanbul ekibi, 2024-25 sezonunda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 kaybederek Avrupa kupalarında kalesinde ilk kez 5 gol gördü.



Turuncu-lacivertliler, 2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.



İstanbul ekibi, 2020-21 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ligdeki ilk puanlarını da kazandı.



İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun 5. maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.



RAMS Başakşehir, 2022-23 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.



Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen turuncu-lacivertliler, Gent'e elendi.



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-25 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.



